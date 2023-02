El jutge ha enviat a la presó dos homes per presumptament atracar cinc establiments de Tarragona. | @EP

Un jutge ha decretat l'ingrés a presó per als dos homes detinguts dimarts per presumptament atracar cinc comerços del centre de Tarragona a punta de pistola, ha informat la policia catalana en un comunicat aquest diumenge.

Els detinguts tenen 19 i 22 anys, nombrosos antecedents policials i se'ls atribueixen cinc delictes de robatori amb violència i intimidació, dos en grau de temptativa, i un delicte contra la salut pública, en la modalitat de tràfic de drogues.

Els robatoris es van fer a farmàcies, estancs i supermercats entre el 18 i el 30 de gener amb una arma de foc simulada per intimidar els treballadors.

Els investigadors van determinar que darrere d'aquests cinc fets hi havia els mateixos autors "ja que els patrons delictius eren similars": l'ús de l'arma de foc, la ubicació dels establiments, l'elecció d'una hora pròxima al tancament per perpetuar els robatoris i la descripció de dos homes completament tapats per dificultar-ne la identificació.

De la investigació es desprèn que els detinguts van aprofitar el motí obtingut als diferents atracaments per adquirir marihuana i distribuir-la a consumidors que freqüentaven el centre de Tarragona.