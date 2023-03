Alguns dels assistents. Foto: Ajuntament de Tarragona

Més d'un centenar d'emprenedors, inversors, directius i empresaris del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès van participar, el passat dijous 16, en el 6è Fòrum d'Inversió CAT SUD. El Palau Firal i de Congressos de Tarragona ha esdevingut l’escenari d’uns dels millors projectes empresarials del sud de Catalunya.

En l'edició d'enguany s'han donat a conèixer 6 nous projectes empresarials innovadors dels sectors de la salut, el turisme, l’assessorament legal, la cultura i l’economia circular. Pel que fa als relacionats a la salut, s'ha presentat un projecte vinculat a la indústria famacèutica i un altre que aplica la intel·ligència artificial per agilitzar el diagnòstic d’algunes malalties, com el càncer de pell. Quant al turisme, s'ha presentat un projecte que ofereix rutes turístiques gamificades per mostrar les ciutats d’una forma més entretinguda a aquelles persones que prefereixen fer les visites per lliure. Una altra de les propostes innovadores ha estat, en el marc de l'economia circular, un projecte per aprofitar les restes del cafè. Finalment, també s'ha donat a conèixer una proposta del sector cultural per crear una plataforma de vídeos musicals i un altre basat en una aplicació mòbil que ofereix assessorament legal de tipus laboral.

Un any més, el Fòrum d'Inversió CAT SUD ha esdevingut un espai de trobada del teixit empresarial del territori, una bona oportunitat per fer networking mentre s'analitza l'atractiu i les possibilitats d'inversió de noves startups. En aquesta edició, com a novetat, s'ha dut a terme una taula rodona sobre les iniciatives encaminades a impulsar empreses emergents.

Un dels objectius principals del Fòrum d'Inversió CAT SUD és facilitar el contacte de les persones amb projectes innovadors, viables i amb potencial de creixement amb persones inversores. Es tracta d’una iniciativa impulsada conjuntament entre l’Ajuntament de Tarragona, l’Ajuntament de Reus, la Diputació de Tarragona, la Universitat Rovira i Virgili i l'Agència per a la competitivitat a l'empresa de la Generalitat de Catalunya (ACCIÓ).