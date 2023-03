La Federació Catalana de Jocs, Esports i Esports Tradicionals va dur a terme el lliurament dels reconeixements als guanyadors de la 1a Gala del Joc Tradicional a l'Auditori Sixt Mir de la Ràpita. | FCJEDT

La Federació Catalana de Jocs, Esports i Esports Tradicionals (FCJEDT) ha celebrat la seva Assemblea General Anual a la ciutat de Ràpita . Durant aquest esdeveniment, els membres de la federació han gaudit d'una jornada plena d'activitats, incloent-hi una ruta guiada per Arbó , un deliciós dinar de germanor al pavelló municipal i, a la tarda, la molt esperada 1a Gala del Joc Tradicional .

Ahir, a l' Auditori Sixt Mir de la Ràpita, es va dur a terme el lliurament dels reconeixements als guanyadors de la 1a Gala del Joc Tradicional , organitzada per la Federació Catalana de Jocs, Esports i Esports Tradicionals en col·laboració amb l'Ajuntament de Ràpita .

A la categoria d' Aniversaris a 2 entitats , el premi ha estat atorgat a la Coordinadora Intercomarcal de Bitlles/Birles de Reus , pels seus 40 anys organitzant campionats, i a Morràpita , pels seus 40 anys celebrant el Campionat de Festes Majors de la Ràpita.

A la categoria d' Una vida dedicada al joc , s'ha premiat Arcadi Salada i Montse Potrony de Berga, per portar el joc de la Baldufa al segle XXI sense perdre la seva essència. També s'ha premiat Francisco Balagué (Maleta) i M. Cinta Comes (la Xata) de la Ràpita, per mantenir i estimar el joc de la morra des dels anys en què comandaven el Bar Montsianell. Un altre premi ha estat lliurat a Daniel Cervera de la Sénia , per mantenir, recuperar i difondre la memòria lúdica senienca a través d'exposicions. Finalment, s'ha premiat Víctor Baroja Benlliure , per ser l'impulsor i ànima mater de la FCJEDT.

A la categoria d' Amics del Joc Tradicional , el premi ha estat per a Joan Martínez , fabricant de bitlles de Vilanova i la Geltrú.

A la categoria d' Entitats Amigues , s'ha premiat a l' Associació La Tanguilla , que compta amb un museu dedicat al joc tradicional.

Finalment, s'ha lliurat un premi pòstum a Juan José Valldéperez Casanova , per la seva tasca en la recuperació i la transmissió d'una modalitat de lluita tradicional del Bac i per convertir-se en un mestre de mestres.