Foto: @EP

El turisme esportiu aportarà 30.000 visitants a la província de Tarragona durant Setmana Santa , ha explicat en un comunicat aquest dimarts la Federació Empresarial d'Hosteleria i Turisme de Tarragona Província (FEHT) aquest dimarts.

Durant la setmana que ve està prevista la celebració de competicions de futbol, bàsquet, handbol, escacs, 'e-games' i balls esportius , entre d'altres.

La presidenta de l'entitat, Berta Cabré, ha recordat que aquestes competicions no s'han pogut celebrar amb normalitat els últims tres anys per la pandèmia i ha assegurat que s'està treballant per posicionar-se “com a destinació esportiva”.

Ha assegurat que el turisme esportiu "és vital", ja que permet treballar amb reserves anticipades, cosa que ajuda a la planificació dels establiments.

L'entitat preveu que durant Setmana Santa s'arribi a un 75% d'ocupació als hotels de la demarcació de Tarragona, amb 42.000 places i un 25% més d'hotels oberts que el 2019.