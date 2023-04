Una imatge aèria del centre de la ciutat. Foto: Isaías Mena / Aj. de Tarragona

La conselleria de Patrimoni de Tarragona ha dut a terme un estudi sobre l'estat de conservació de les inscripcions encastades en murs del centre històric de la ciutat. L'objectiu d'aquest anàlisi, encarregat durant l'any 2022 i que ara ha conclòs, se centra a conèixer els diferents graus de degradació de les inscripcions esmentades, així com observar i definir les diferents patologies que puguin presentar.

Així, aquest estudi assenyala que la gran majoria d'aquestes inscripcions estan afectades de manera molt greu a causa de l'acció de diferents factors climàtics i antròpics, que van des de la meteorització (exposició als agents atmosfèrics i canvis de temperatura i humitat) o la filtració d'humitat per capil·laritat fins al vandalisme. A més, l'anàlisi alerta sobre la pèrdua d'elements tipogràfics a les pròpies inscripcions a causa del desgast provocat per agents climatològics i ambientals, així com pel creixement de diferents organismes vegetals.

Per tot això, l'estudi considera imprescindible dur a terme com més aviat millor una primera fase d'intervenció consistent en la neteja de les inscripcions (eliminació de la pàtina orgànica i eliminació de restes de ciment o pintades), així com una intervenció de consolidació de la pedra per evitar-ne la degradació. Paral·lelament a aquestes intervencions, es recomana fer una fotogrametria de cadascuna de les peces per tal de conservar un model 3D de cadascuna de les inscripcions. Finalment, l'informe recomana dur a terme un procés d'extracció de les peces originals, substituint-les per còpies fetes a partir de la fotogrametria 3D, sempre tenint en compte criteris arqueològics, arquitectònics i legals.

Per la seva banda, el conseller Hermán Pinedo ha assenyalat que “és una prioritat protegir totes les inscripcions històriques que tenim a la Part Alta” i ha afegit “en aquest sentit, he deixat la instrucció tècnica perquè s'iniciïn els treballs de preservació i conservació de tots aquests elements”. Finalment, ha conclòs que “cal tenir en compte la necessitat d'una dotació pressupostària suficient, per la qual cosa estem treballant en l'elaboració d'un calendari d'actuacions, així com tenir un pressupost per a aquelles inscripcions més degradades com més aviat millor”.