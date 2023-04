La petroquímica de la Canonja. Foto: Europa Press

La Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat ha proposat una sanció de 2,1 milions d'euros a Iqoxe per 4 "infraccions molt greus" de la normativa de seguretat industrial a l'explosió del 2020. La proposta de sanció es deriva de l'expedient obert per l'explosió d'un reactor de l'empresa el 14 de gener del 2020, que va provocar la mort de 3 persones.

En concret, ha proposat una sanció d'1 milió d'euros per fabricar un lot del producte MPEG 500 modificant la recepta de fabricació, com la mesura del lot, el catalitzador a utilitzar i la quantitat utilitzada, sense respectar les instruccions del fabricant, avaluar-ne els canvis ni fer proves ni assajos previs per constatar si la reacció era segura.

També ha sancionat amb 500.000 euros per silenciar les alarmes sonores del sistema de seguretat a la sala de control, i amb la mateixa quantitat per no supervisar el panell de la sala de control de la unitat U-3100 al moment de l'accident i als moments anteriors.

Finalment, s'ha proposat una sanció de 100.000 euros per no proporcionar formació específica del lloc de treball als empleats.