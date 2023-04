La imatge del creuer, amarrat a Tarragona. Foto: Port de Tarragona

El Port de Tarragona ha rebut, aquest dijous 6 d'abril, el creuer Silver Moon, de la companyia SilverSea Cruises del Grup Royal Caribbean, el primer de la temporada 2023, informa la infraestructura en un comunicat.

El vaixell procedia de Palma de Mallorca i ha amarrat el viatge cap a Barcelona. Silver Moon compta amb una capacitat de 596 passatgers i ha estat rebut per la directora d'Operacions Portuàries, Núria Obiols.

La infraestructura ha volgut aprofitar el pas del creuer per destacar les feines que està duent a terme per "descarbonitzar l'activitat dels creuers mitjançant l'electrificació del moll de Balears". El Port treballa per disposar d'una comunitat energètica amb una capacitat teòrica de fins a 70 megawatts.