Alguns dels participants. Foto: Aj. de Tarragona

El dimecres 19 d'abril es va posar en marxa la 8a edició del Tarragona Open Future, el programa d’acceleració empresarial adreçat a noves empreses que forma part de la plataforma global Telefonica Open Future i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de la ciutat (a través del programa Tarragona Impulsa), des d’on s’organitza i es desenvolupa el procés d’acceleració.

En aquesta nova edició hi participen una dotzena de noves empreses, que, a partir d’avui, seguiran un pla d’acceleració empresarial que inclou un pla de treball per cada startup a desenvolupar al llarg de sis mesos dissenyat conjuntament amb l’equip emprenedor. També s’ofereix formació per cada àrea estratègica de l’startup, un seguiment grupal i individual amb experts especialitzats en cada àrea, connexió amb l’ecosistema del territori i amb la xarxa global de Telefonica Open Future i suport constant durant tota l’acceleració. Un cop finalitzat el programa, s’atorguen tres premis de fins a 5.000 euros i tres anys d’acompanyament tècnic fins a la consolidació del projecte.

El programa Tarragona Open Future està centrat en la promoció de projectes i startups que puguin oferir solucions innovadores i/o de base tecnològica en cinc sectors cabdals per al territori: salut, esport i benestar; capacitació i inclusió social, tecnologies aplicades a la sostenibilitat ambiental, tecnologies aplicades al patrimoni, la cultura i el turisme i tecnologies al servei de la logística i el comerç.