Segons l'informe "Hàbits de lectura i compra de llibres 2022" publicat recentment per la Generalitat, el 49,6% dels ciutadans són lectors freqüents, llegint almenys un cop per setmana, mentre que l'11,7% són ocasionals, llegint una vegada per trimestre. | Rodnae Productions

L' índex de lectura a Tarragona mostra un creixement sostingut, per bé que encara un considerable 38,7% dels ciutadans de la província no llegeixen llibres "mai" o "gairebé mai" . Segons l'informe "Hàbits de lectura i compra de llibres 2022" publicat recentment per la Generalitat, el 49,6% dels ciutadans són lectors freqüents, llegint almenys un cop per setmana, mentre que l'11,7% són ocasionals, llegint una vegada per trimestre. L'estudi confirma que el 61,3% dels residents a les comarques tarragonines són lectors , un percentatge lleugerament més gran que el 60,9% registrat el 2021, tal com ha avançat 'Diario de Tarragona'.

Els informes anuals mostren un augment en els índexs de lectura, especialment impulsat per la pandèmia de Covid-19 i els consegüents confinaments . Els llibreters de Tarragona i alguns experts en la matèria estan d'acord amb aquesta tendència, cosa que s'ha vist reflectida en algunes obertures de negocis recents.

ESTANCAMENT DELS SUPORTS DIGITALS

L'enquesta sobre hàbits lectors a Tarragona també ha revelat altres interessants tendències. Segons l'informe, l'any passat hi va haver un lleuger augment en la compra de llibres , tot i que el consum de suports digitals ha experimentat un cert estancament . Tot i això, s'ha registrat un augment en la lectura de diaris, pàgines web i, sobretot, còmics.