El Centre d’Informació Europe Direct Tarragona presenta el programa d’activitats amb què Tarragona commemorarà enguany el Dia d’Europa. L’objectiu és reivindicar, un any més, una Europa en pau i més unida que mai.

El 9 de maig marca l'aniversari de la històrica Declaració Schuman, en què va exposar la seva idea d'una nova forma de cooperació política a Europa. La proposta de Schuman es considera el començament del que avui és la Unió Europea.

Com a part de la missió d’Europe Direct Tarragona d’organitzar activitats que permetin aterrar en clau local, les prioritats que marca la Comissió Europea, aquest mes de maig proposa un seguit d’actes que, vinculats a aquestes prioritats, serviran, a més a més, per commemorar l’efemèride. Serà del 3 al 19 de maig.

En primer lloc, aquest dimecres dia 3 de maig se celebrarà la IX Simulació del Parlament Europeu a la URV, presidida en aquesta edició per l’ex eurodiputada Maria Badia.

Dimarts 9 de maig, l’Institut Martí i Franquès, com a escola ambaixadora europea, acollirà una trobada de centres que tenen projectes Erasmus+ del territori per intercanviar impressions i presentar propostes noves pel curs vinent.

Serà l’endemà, dimecres 10 de maig, quan es realitzarà l’activitat central d’aquesta commemoració a la plaça Corsini. A partir de les 10 h i sota el lema “Units en la diversitat”, l’alumnat d’Animació Sociocultural de l’Institut Vidal i Barraquer dinamitzarà diferents activitats a la plaça per apropar la idea d’Europa a alumnes de Cicle Superior de diferents escoles de la ciutat.

El divendres 12 de maig, una representació de l’alumnat que haurà participat els dies 27 i 28 d’abril i 5 de maig al Let’s Clean Up Europe recollint residus abocats en diferents espais naturals de la ciutat, seran els encarregats de realitzar una plantada d’arbres commemorativa del Dia d’Europa al Parc de la Ciutat, a partir de les 15.30 h.

Tarragona també rebrà els Equipo Europa de Catalunya i València, una associació juvenil europeista i no partidista creada el 2019 amb l'objectiu de promoure la Unió Europea entre els joves i fomentar la participació política de la joventut. Durant la seva estança a la ciutat, participaran de les diferents activitats relaciones amb la commemoració del Dia d’Europa i el mateix dia 12 de maig plantaran una olivera amb l’alumnat de Tarragona.

D’altra banda, torna el conta-contes Kalòpsia: un planeta no tan diferent a les escoles de Tarragona. Es tracta d’un conte editat per la Representació de la Comissió Europea a Barcelona que explica de forma amena i dinàmica què és la Unió Europea i quins són els seus orígens i com de gran és la diversitat que uneix i enriqueix tots els seus ciutadans i ciutadanes. El dia 8 de maig, Kalòpsia estarà a l’Escola Bonavista, el 12, a l’escola La Candela, de Valls, i el 19 de maig a l’escola Els Àngels i Marcel·lí Domingo.

Dijous 18 de maig al Teatret del Serrallo, tindrà lloc la representació de l’obra de teatre La idea d’Europa i hi participarà l’alumnat de l’INS Martí i Franques i l’Escola Vedruna. L’espectacle recull i exposa les principals nocions i els conceptes que han contribuït a la gènesi, evolució i desenvolupament i plasmació política i institucional de l'anomenada "Idea d'Europa". Aquest espectacle va rebre, la tardor de 2022, el Premi d’Arts Escèniques al muntatge teatral d'Òscar Intente per la fidelitat i l’eficàcia amb què trasllada a escena l’assaig de George Steiner.

D’altra banda, aquests dies continuen les xerrades i la Simulació del Parlament a escoles i instituts com a La Salle Tarragona, a l’Ins Domènech i Muntaner (Reus), Pau Delclòs o Escola Campclar.

El Centre d’Informació Europe Direct Tarragona és el punt d’informació i assessorament que l’Ajuntament de Tarragona té a disposició de la ciutadania des de fa 14 anys per tot allò que està relacionat amb la Unió Europea: consultes sobre les polítiques, els programes i les prioritats de la UE.