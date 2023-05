Foto: PrimaveraVan

El festival de furgonetes camper més gran de tot l’estat espanyol, el PrimaveraVan, arrenca aquest dijous 4 de maig a la Platja Montroig Camping Resort, situat a la Costa Daurada, concretament al municipi de Montroig del Camp. El festival s'estendrà fins al 7 de maig i hi haurà concerts, activitats, xerrades, food trucks, artesania, expositors del sector i entreteniments per la canalla.

Així, el festival aplegarà més de 1.000 furgonetes i des de l’organització ja preveuen una assistència superior a les 4.000 persones. El festival suposarà un punt de referència per al sector de les furgonetes camper, amb la celebració de xerrades sectorials, i es mostraran tot tipus de solucions per a la camperització d’aquests tipus de vehicles.

El concert estrella del festival anirà a càrrec del cantant català Ramon Mirabet, qui celebrarà els seus deu anys de música al PrimaveraVan. Una altra artista revelació serà la jove cantautora Grex, compositora i viatgera, amb més de 150.000 seguidors a les xarxes socials.

Els assistents gaudiran també de l’alegria del grup de rumba catalana Alquadrat, qui reprendrà la seva gira al festival. A més, la Sidral Brass Band serà la responsable d’inaugurar i amenitzar la benvinguda del festival amb la seva alegre música en directe que fa aixecar a tothom de la cadira. I per acabar d’elevar el to musical al festival, tindrem al Dj “Ninho de los recaos”, un dels vocalistes del grup La Pegatina, i els Djs Sergi Nolla, Sergi Shine amb ritmes caribenys i Dj Miriam Riga, que proposarà algun static dance.

Amb aquesta edició, el PrimaveraVan s’erigeix com el festival musical de referència del turisme itinerant a Espanya, esdevenint un espai de trobada per a un moviment sociocultural que advoca per l’inconformisme, la flexibilitat i el respecte al medi ambient, també quan s’està de turisme.