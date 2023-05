La Unió de Pagesos hauria convocat un centenar de persones a Riudecanyes sota el lema 'La pagesia diu prou'. | @EP

Unes 100 persones convocades per Unió de Pagesos s'han concentrat aquest dissabte al matí a Riudecanyes (Tarragona) per demanar mesures i inversions "d'emergència per garantir la pervivència dels cultius".

S'han concentrat des de les 10 al pantà de Riudecanyes sota el lema 'La pagesia diu prou' ('Els camperols diu prou'), informa Unió de Pagesos en un tuit.

Ho han fet encapçalats per pancartes amb els missatges 'La pagesia diu prou' ('Els agricultors diuen prou') i 'Prou paraules, més inversions. El regadiu és vida, ajuts a la pagesia' ('Prou paraules, més inversions. El regadiu és vida, ajudes a la pagesia').

Al cartell de convocatòria, Unió de Pagesos deia "prou a uns preus ruïnosos, uns costos de producció desbocats, una PAC lesiva per als camperols, les importacions sense complir les exigències, els danys de fauna cinegètica i protegida".

També reclama acabar amb "l'especulació i depredació dels espais agraris, l'agressió a la ramaderia, la burocratització i la discriminació als serveis públics al món rural".