L’Ajuntament de Tarragona portarà al Consell Plenari previst per a aquest divendres, 19 de maig, l’aprovació inicial del nou reglament del Consell Escolar Municipal de Tarragona que, entre altres modificacions, proposa que aquest òrgan de participació passi a denominar-se Consell Municipal d’Educació. A banda d’aquest canvi de nom, un dels principals objectius de la modificació del reglament és recollir la diversitat i la pluralitat de tots els agents que formen la comunitat educativa de la ciutat, incorporant la participació de noves entitats i institucions que fins ara no estaven representades, tot vetllant per la paritat en cada sector.

El nou reglament s’ha adaptat als canvis normatius que hi ha hagut en els últims anys en l’àmbit educatiu i aplica els nous instruments de comunicació i participació de tots els sectors i agents de la comunitat educativa tarragonina. A més a més, la modificació del reglament també té la intenció d’adaptar el règim de funcionament del consell incorporant l’ús de les noves tecnologies.

La modificació del reglament d’aquest consell s’emmarca en la voluntat de donar resposta a la transformació social i educativa derivada d’un canvi de percepció de l’educació. Tarragona es reconeix com a Ciutat Educadora i Ciutat Amiga de la Infància; i entén la ciutat com un ecosistema educatiu amb més i millors oportunitats educatives, que fomenta la connexió d’aprenentatges i l’educació lectiva i no lectiva, dins i fora de l’escola i que treballa, en definitiva, per l’equitat educativa de la ciutadania.

La finalitat és que el Consell Municipal d’Educació esdevingui un canal directe de participació i deliberació de la comunitat educativa de Tarragona que proposi i enriqueixi les polítiques educatives a implementar en el marc del Projecte Educatiu de Ciutat.