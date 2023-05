La presentació del festival. Foto: Aj. de Tarragona

Després de la presentació del cartell estrella (amb Mala Rodríguez, Samantha Hudson i Mabel Flores, entre altres noms) per al macroconcert del divendres 2 de juny, i a falta d'11 dies perquè comenci, el Festival Teta de Tarragona ha fet públics els últims detalls sobre la fira d'entitats que es desenvoluparà el matí del dissabte dia 3: després de diversos mesos de preparació, una vintena d'associacions i col·lectius feministes i LGTBIQ+ es donaran cita al Camp de Mart per visibilitzar la tasca social que porten a terme.

El festival Teta (que va congregar més de 3.000 persones a la primera edició de 2022) pretén visibilitzar de la manera més plural les diferents maneres de viure el feminisme, sota les banderes del respecte, la tolerància i la solidaritat, amb especial protagonisme de les entitats. “El matí del dissabte és el matí de les entitats i està íntegrament dedicat a donar-les visibilitat, ja que no només disposaran d’espai propi, sinó que oferiran la programació sense que hi hagi més activitats al mateix temps”, ha destacat Cinta Pastó, consellera de Feminismes i LGTBIQ+ de l’Ajuntament de Tarragona.

Des de les 10 a les 14 hores, els assistents podran gaudir de xerrades i conferències amb temes que van des de la maternitat fins a la interculturalitat, passant pels drets humans. Lactància, processos traumàtics de separació, permisos maternals més dignes, cooperació amb dones de països en desenvolupament, emprenedoria, conductes sexuals de risc, igualtat de gènere a la feina o racisme són algunes de les temàtiques que s'abordaran. "Són situacions molt reals que sovint no tenen la projecció social que haurien de fer", ha explicat Montse García, cap de l'Àrea d'Igualtat de l'Ajuntament. La literatura, l'art o la dansa com a eines de transformació social també tenen protagonisme a l'edició 2023 del Tetafest.

Durant tot el festival, fins a las 20 hores, hi haurà ludoteca i jocs per a la canalla, amb un servei de canguratge totalment gratuït; “La conciliació i el dret al descans estan al centre de les polítiques de la Conselleria de Feminismes” ha recordat Pastó. També destaca la presentació de la campanya del Servei Integral d'Atenció a la Dona, Trenca la norma, comparteix la regla a la sextruck de la Cooperativa Magrames, orientada a trencar els tabús de la menstruació.

Tota la recaptació de les barres i de l'arròs solidari, a càrrec del xef Pep Moreno (Deliranto Salou, una Estrella Michelin), anirà destinada al voluntariat de l'associació Heroïnes Anònimes, que se centra en l'atenció a dones que pateixen violència. La coordinadora d'Heroïnes Anònimes, Laura Recasens, ha agraït l'aposta de l'Ajuntament per col·locar la dona al centre del Tetafest, “amb la cultura com a arma d'apoderament”. "Aquest tipus d'iniciatives ens donen vida, en un entorn en què les associacions sobreviuen molt precaritzades", ha reivindicat Recasens abans d’una petita actuació del grup tarragoní, (integrat per quatre dones), Maatkara.