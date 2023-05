La víctima continua ingressada i el motiu de l'atac encara és desconegut. | @EP

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte un noi de 19 anys i un menor d'edat per presumptament agredir greument un home a Batea (Tarragona), segons ha confirmat la policia catalana.

L'home ha patit lesions greus al cap aquest divendres a la nit i ha estat traslladat en estat greu a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre (Tarragona).

La víctima va ser la que va avisar els Mossos i, durant la matinada, la Unitat de Recerca de Gandesa ha procedit a les detencions.

Els joves estan acusats d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa i el noi de 19 anys passarà a disposició del jutjat i la Fiscalia de Menors s'encarregarà de l'altre.

La víctima continua ingressada i el motiu de l'atac encara és desconegut, així com on s'han produït els fets, ja que la policia no ha pogut interrogar el denunciant.