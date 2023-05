Ajuntament de Tarragona / Twiiter consistori tarragoní

Segons les dades conegudes a les 18.00 h d'aquest diumenge electoral a Tarragona, la participació ha baixat 5,61 punts respecte al 2019, passant del 51,61% al 46%.

A QUINS PARTITS BENEFICIA I PERJUDICA L'ALTA O LA BAIXA PARTICIPACIÓ?

Als partits més petits els convé que la participació sigui BAIXA, així com als que tenen un vot molt fidel i no pateixen tant l'abstenció. Els partits amb electors que fàcilment poden canviar de papereta són els que es poden veure més castigats per una participació baixa.

Una participació alta afavoreix els partits més votats.