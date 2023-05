Foto: Aj. de Tarragona

El pròxim dijous 1 de juny, l’Ajuntament de Tarragona col·locarà les últimes llambordes stolpersteine en memòria dels veïns de la ciutat que van ser deportats als camps d’extermini nazi. Es tracta del projecte, el qual uneix memòria i art per homenatjar i recordar les víctimes del nazisme, que la Conselleria de Memòria Democràtica del consistori va iniciar el passat 31 de març. L’acte de cloenda d’aquest projecte tindrà lloc a la plaça del Rei a partir de les 11 h i tot seguit s’iniciarà un itinerari en el qual es col·locaran les llambordes corresponents a Josep Madarro Rodríguez, Jaume Badia Garin, Jordi Gras Ferré, Josep M. Llaveria Sauné, Josep Barba Roca i Joan Llagostera Gavaldà.

Des del passat mes de març s’han col·locat 18 llambordes Stolpersteine i aquest dijous es col·locaran les últimes sis per arribar al total de 24. Aquestes pedres es posen davant dels edificis on van viure les víctimes o, si no es disposa d’aquesta informació, en espais simbòlics per a la recuperació de la memòria històrica.

Les stolpersteine (mot alemany que significa pedra que fa ensopegar) són unes petites llambordes cobertes amb una fulla de llautó amb les dades gravades de cada persona deportada. Actualment, existeixen més de 80.000 stolpersteine a 21 països europeus i a diferents municipis catalans. Ara, gràcies al finançament i a la gestió del Memorial Democràtic de Catalunya, Tarragona s’ha afegit a aquest homenatge.