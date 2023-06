Ajuntament de Tarragona / Foto: Wikipedia Commons

El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona ha proposat la "suspensió" de llicències per a habitatges d'ús turístic en el conjunt de la ciutat per un any. La decisió s'ha adoptat tenint en compte l'increment que ha experimentat aquesta activitat a la ciutat, que al gener d'enguany va aconseguir la xifra de 1.973 habitatges.



El regidor de Turisme i president del patronat en funcions, Pau Ricomà creu que "cal regular perquè no se'n vagi de les mans". L'actual alcalde donarà compte d'aquesta proposta en la reunió del Consell Rector prevista i, encara que els primers passos ja estan encarrilats, haurà de ser el futur Govern de Rubén Viñuales el que decideixi seguir endavant o no.

La proposta del Patronat de Turisme té en consideració els estudis realitzats en 2018 i que es van actualitzar dos anys més tard, en els quals ja mostraven aquesta tendència a l'alça que ha suposat un increment del 76% en el nombre de llicències en els últims cinc anys. La situació és especialment delicada en tres parts concretes de la ciutat, com són la Part Alta, la Móra-Tamarit i els Barris Marítims.