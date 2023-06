Les forces d'oposició van expressar les seves postures i expectatives davant d'aquest nou mandat. | @EP

El candidat del PSC per Tarragona, Rubén Viñuales, ha estat investit alcalde de la ciutat amb els vots dels regidors socialistes, i torna l'alcaldia al partit després de desbancar el candidat d'ERC, Pau Ricomà, a les eleccions del 28 de maig.

Al ple d'aquest dissabte ha obtingut el vot a favor de 9 dels 27 regidors i governarà en minoria.

Viñuales va ser el candidat més votat a les eleccions municipals del 28 de maig i va obtenir 9 regidors, seguit d'ERC amb 6 representants, PP amb 4, Vox i Junts amb 3 i de Tarragona En Comú Podem amb 2.

RUBEN VINYUALS



Viñuales ha assegurat que aquest dissabte comença una nova etapa a Tarragona i que defensarà tots els ciutadans "en compliment del principi més sagrat de la democràcia: la igualtat".

Ha mostrat el seu respecte i ha agraït la feina dels "alcaldes de la democràcia": Recasens, Nadal, Ballesteros i Ricomà i els ha convidat a formar part d'un 'consell d'alcaldes' que l'assessorin durant el mandat.

"Pas curt amb la cura del dia a dia dels tarragonins, però mirada llarga en un model de ciutat cohesionat, que creix per millorar serveis públics i que té un model econòmic sostenible a l'àmbit social, mediambiental i econòmic", ha afegit sobre el seu model de govern.

Finalment, Viñuales ha agraït la presència al ple del líder del PSC, Salvador Illa, i ha afegit que és "un honor" treballar al seu costat.

LES FORCES DE L'OPOSICIÓ



El regidor de Tarragona A Comú Podem, Jordi Collado, ha explicat que els seus vots al ple han servit per "marcar perfil" i que no recolzen el PSC perquè no comparteixen, segons ell, ni el seu full de ruta ni el seu plantejament.

El regidor de Junts per Catalunya, Jordi Sendra, ha destacat que comença una etapa en què s'haurà d'arribar a “acords ampliem” i ha criticat la presència de Vox al ple.

"Des de Vox no mirarem les sigles del partit, sinó les propostes", ha subratllat el regidor de Vox, Javier Gómez, que ha agraït a la resta de grups de l'Ajuntament el tracte rebut durant la campanya.

La regidora del PP, Maria Mercè Martorell, ha explicat que el grup recolzarà les propostes del PSC que incideixin en la millora de la neteja, la seguretat i la il·luminació, la lluita contra l'atur, i la creació d'espais públics.

I el regidor d'ERC, Pau Ricomà, ha dit: "Ens mantindrem a l'oposició amb el convenciment que és el millor servei que podem fer a la ciutat", i ha advocat per la defensa dels valors republicans.