Foto: Ajuntament de Tarragona

Aquest dimarts 20 de juny s’iniciarà el període de preinscripció al Centre Municipal de Formació d’Adults (CMFA) Fòrum, el qual finalitzarà el pròxim 28 de juny. Totes les persones majors de 18 anys interessades a incorporar-se com a alumnat el pròxim curs 2023-2024 poden presentar la sol·licitud de forma presencial al mateix centre (ubicat a l’avinguda Ramon i Cajal, 70) demanant cita prèvia en aquest enllaç.

El Centre Municipal de Formació d’Adults Fòrum garanteix l’accés a l’educació a tothom i en molts casos representa una segona oportunitat per a moltes persones que volen reprendre els seus estudis. És un servei públic necessari que promou l’educació, la inclusió social, l’empoderament, la sostenibilitat i el desenvolupament econòmic. El centre ofereix classes per obtenir el graduat en educació secundària i per preparar les proves d’accés a la universitat; i cursos de català, castellà, anglès i informàtica, entre altres.

PREUS REDUÏTS I NOVES BONIFICACIONS

Amb l’objectiu de garantir a tothom l’accés a l’educació, els preus de tots els cursos del Centre Municipal de Formació d’Adults Fòrum s’han reduït considerablement i ara esdevenen tarifes simbòliques. La majoria dels cursos tenien un cost de poc més de 100 € i ara el preu s’ha abaixat fins a poc més de 20 €. A més a més, s’han incorporat noves bonificacions: