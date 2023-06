El alcalde entrante de la ciudad, Rubén Viñuales, muestra el bastón de mando en la sesión de constitución del Ayuntamiento de Tarragona, a 17 de junio de 2023.

Fecha: 17/06/2023.Firma: Fabián A. Pons / Europa Press Personajes: RUBÉN VIÑUALES

Rubén Viñuales, actual alcalde de Tarragona, segons el Diari de Tarragona prepara el decret per ordenar que l'Ajuntament es retiri del cas Inipro, com a part perjudicada per decisió de l'anterior alcalde.

Aquest cas investiga si l'Ajuntament va contractar, l'any 2010, l'empresa Iniciatives i Programes S.L. (Inipro) per promoure a les xarxes socials la figura del socialista Josep Fèlix Ballesteros, encara que l'objecte del contracte públic era la d'impulsar l'associacionisme entre els immigrants. La partida de diners destinada 276.121 euros, però sembla ser que es van destinar, segons la Fiscalia Provincial de Serveis Socials, a contractar treballadors perquè milloressin la popularitat de l'alcalde del PSC de llavors.

La Fiscalia per això encara demana presó per a 9 persones, a qui acusa d'haver comès delictes de frau, prevaricació, malversació i falsedat en document oficial. Per aquesta peça del cas el PSC, ha hagut de pagar una fiança de 276.157 euros per la seva responsabilitat a títol lucratiu, ja que pressumptament es va beneficiar de la trama segons les dades estretes de la instrucció del cas a Tarragona.

EL TESTIMONI PRINCIPAL DEL CAS ARA ÉS REGIDORA PEL PSC A L'ÀREA INVESTIGADA



A Cecilia Mangini el Jutgat d'instrucció li va imputar com a treballadora de Inipro però, després, l'Audiència de Tarragona ho va desestimar, encara que la considera "responsable a títol lucratiu", al cobrar uns diners d'una activitat il·lícita. Pel fet de ser testimoni i no imputada, Mangini estarà obligada a dir la veritat el dia del judici dondat que enviava correus electrònics detallant totes les tasques que des d'Inipro feien a favor de l'alcalde Ballesteros i que els té el jutge.

Actualment amb Rubén Viñuales com a alcalde Mangini és la regidora que gestionarà l'IMSST, d'on, van desaparèixer 276.121 euros per promoure la figura de Ballesteros, sempre segons l'acusació de la CUP.