Cartell de l'Ajuntament de Tarragona

El projecte Climactives de la Conselleria de Joventut ha estat reconegut per l'Institut de la Joventut (INJUVE) com a Bona Pràctica en polítiques de Joventut en l’àmbit de medi ambient. Gràcies a aquesta distinció, el projecte Climactives passa a formar part del catàleg d'experiències locals i autonòmiques impulsat per l'Injuve.

El cicle Climactives, Accions per la defensa del clima, enguany ha arribat a la 3ª edició. Es tracta d’accions que parlen i volen fer reflexionar sobre temes com l’impacte mediambiental, l’emergència climàtica, el risc ambiental entre d’altres i tenen l’objectiu de prendre consciència del que passa actualment, actuar per canviar el present i donar a conèixer iniciatives i recursos als joves per canviar el futur. El conseller de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona, Guillermo García, ha expressat la seva satisfacció pel reconeixement i ha explicat que, “des de Joventut es treballa a través de tots els seus cicles d’activitat la promoció i l’educació ambiental i sostenibilitat com un procés en el qual les persones prenen consciència del seu medi i adquireixen els coneixements, valors i competències per ser capaços d’actuar de manera individual i col·lectiva davant de problemes mediambientals presents i futurs”.

Aquestes accions pretenen abordar partint de l’experiència vivencial i participativa. A través d’accions culturals (tallers i espectacles performances), el joc, xerrades i espais de reflexió que promoguin desencadenar l’acció i l’emoció per afavorir els processos d’aprenentatge.

Entitats i col·lectius del territori participen juntament amb la Conselleria de Joventut en la programació del cicle Climactives aportant i contribuint a la sostenibilitat des de l’educació en tots els àmbits de la seva tasca i aconseguint un tractament global de l’educació ambiental i el medi natural.

SEGON RECONEIXEMENT

Aquesta és la segona vegada que la conselleria de Joventut rep un reconeixement com a bona pràctica, després que al 2019 fos distingida pel projecte Ciutat a cau d'Orella, de la mà de l’ Associació Catalana de Professionals de Polítiques de Joventut.

El Instituto de la Juventud és un organisme autònom d'Espanya adscrit des de 2011 al Ministeri de Sanitat d'Espanya, encarregat de promoure actuacions en benefici dels joves. L’objectiu d’aquest catàleg en línia és recopilar activitats, programes i projectes de joventut que puguin ser una referència en l'àmbit estatal i internacional. L’objectiu és facilitar el coneixement de bones pràctiques, compartir les metodologies emprades en elles, i posar en valor aspectes d'innovació, amb l'ànim que puguin ser reproduïdes en altres àmbits territorials.

Les experiències seleccionades enguany han estat agrupades per àrees temàtiques per a facilitar la seva consulta. A la pàgina web d'Injuve es poden consultar totes les experiències distingides i que passaran a formar part del seu catàleg de bones pràctiques.