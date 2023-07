La foto de família dels premiats. Foto: Aj. de Tarragona

La Pirotècnia Martí, de Burriana (Castelló), és la guanyadora del 31è Concurs Internacional de Castells de Focs Artificials Ciutat de Tarragona. Així es va anunciar el passat diumenge no al Pati de Jaume I de l’Ajuntament de la ciutat.

El jurat del concurs, format per 12 membres de diferents disciplines, després de valorar tots els criteris de puntuació, va donar 1.560 punts a Martí, de forma que se li va concedir el Trofeu Venus Ciutat de Tarragona i un document acreditatiu amb l’adjudicació dels espectacles públics de focs durant les Festes de Santa Tecla 2023, per valor 26.000 euros; a més del Premi Especial Festa Major de Granollers-Trofeu Blancs i Blaus i l’adjudicació del castell de focs de la Festa Major de Granollers per valor de 21.780 euros.

El segon premi ha anat a parar a Pirotecnia del Mediterráneo, de València, amb 1.415 punts. La tercera classificada ha estat la Pirotècnia Turís, de València, amb 1.377 punts; i la quarta, la Pirotècnia PSC Fireworks, de Santa Chiara (Itàlia), amb 1.234 punts.

A l'hora de prendre la decisió, els criteris que té en compte el jurat són l'ocupació de l'espai aeri, la puresa, la intensitat, la brillantor i la durada dels colors, varietat cromàtica, lluminositat, dimensions, disseny i perfecció de formes, elegància, diversitat d'efectes, sonoritat, conjunció amb l'entorn, originalitat, ritme, el guió de l’espectacle, l’arrencada inicial, el crescendo final i l'acceptació per part del públic.