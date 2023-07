La seu de l'Ajuntament de Tarragona. Foto: Europa Press

L’Ajuntament de Tarragona ha anunciat que posa en marxa inicia les primeres accions per desallotjar okupes delinqüencials després que el Parlament de Catalunya aprovés, el passat mes de febrer la llei 1/2023, que dona poder als consistoris per prendre la iniciativa per agilitzar desnonaments en aquesta mena d'okupacions quan els grans tenidors no fan cap acció legal per fer-los fora.

El batlle de la ciutat, Rubén Viñuales, ha explicat que el passat 7 de juliol va signar 2 decrets per iniciar el desallotjament d’okupes delinqüencials a dos edificis de Campclar i la Part Baixa. “Apliquem la llei de forma absolutament transparent i garantista per fer prevaldre la seguretat i la convivència veïnal i som pioners a fer-ho”, ha assegurat Viñuales per explicar els detalls d’aquestes accions.

“Quan iniciem aquestes accions ho fem després de comptar amb nombrosos informes policials que acrediten l’activitat delinqüencial dels ocupes i que s’han esgotat totes les vies de mediació i negociació” ha afirmat l’alcalde, que ha afegit que existeix “la completa seguretat, gràcies a la coordinació amb Serveis Socials, que no hi ha situacions de vulnerabilitat en els casos en què s’actuarà”.

“Parlem de situacions extremes i fets delictius, que posen en perill la seguretat de veïns i veïnes i que han portat problemes que fins i tot han requerit tractaments mèdics: és un tema molt seriós sobre el qual no es pot frivolitzar” ha assegurat el batlle tarragoní. “Garantirem la seguretat i la convivència dels tarragonins i tarragonines quan els propietaris i grans tenidors no iniciïn les accions oportunes. Avui és un dia important per a Tarragona” ha conclòs.