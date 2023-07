Plaça Corsini / Wikipedia Commons

L'empresa Mercats de Tarragona analitzarà les diverses opcions per donar un toc més humà a la plaça Corsini i crear àrees amb ombra que facin que un espai completament desolat sigui més “acollidor”, més enllà dels tendals de les terrasses. "L'objectiu és generar espais petits amb ombres que permetin gaudir de la plaça els 365 dies de l'any", explica Montse Adan, presidenta d'aquesta societat pública.

Tot i que s'estudiarà el context per poder dur a terme el seu objectiu, l'ajuntament és conscient que trobar una solució no és una tasca fàcil. "Hem d'assolir un punt d'equilibri, que és difícil perquè és un espai que permet fer esdeveniments i activitats que a altres llocs de la ciutat no es pot", afirma.

A causa de la seva mida i ubicació central, la plaça Corsini ha adquirit un paper destacat en els darrers anys, en albergar concerts, fires i diverses activitats. A més, els mercats ambulants dels dimarts i dijous també tenen lloc en aquesta plaça, on els venedors arriben a les seves furgonetes i camions per carregar i descarregar els seus productes. Per tant, qualsevol element que s'instal·li a la plaça ha de considerar tots aquests aspectes i assegurar la compatibilitat entre els diferents usos de l'espai.

En aquests moments, s'estan considerant totes les opcions, tenint en compte les limitacions de la plaça, que impedeixen la plantació d'arbres amb arrels profundes a causa de la presència d'un aparcament subterrani. A més, qualsevol estructura que s'hi instal·li ha de complir els requisits d'accés per a vehicles d'emergència.

L'empresa Mercats va convocar un concurs arquitectònic per dissenyar una pèrgola a la plaça Corsini, però el projecte seleccionat, anomenat Umbracle i presentat per l'empresa SEA Arquitectes SLP, va acabar arxivat. Es van rebre propostes d'uns trenta equips, i el projecte escollit consistia en una estructura allargada coberta de vegetació, ubicada a l'extrem més allunyat de la façana del mercat. També incloïa bancs de granit i testos.

Tot i això, a causa dels problemes tècnics i econòmics que van sorgir durant el procés, el projecte va ser finalment descartat per l'empresa Mercats.

L'estructura, que originalment tenia un pressupost de 90.000 euros, superava els 120.000 euros.

La necessitat de crear més àrees ombrejades ha estat una demanda constant de l'Associació de Veïns de Tarragona Centre, que des del principi han advocat pel paper d'aquesta plaça com a espai on els nens puguin sortir a jugar.