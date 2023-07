Així, la via estarà formada per tres carrils de circulació, i el del mig s'alternarà en un sentit i un altre per habilitar trams d'avançament segurs, ia les obres també s'hi afegiran barreres físiques per separar ambdós sentits i senyalització horitzontal .

El Govern espera reduir així els accidents frontals a la xarxa viària catalana i ha recordat que la C-12 és "el principal eix vial de les Terres de l'Ebre ", en què ha xifrat la densitat del trànsit entre els 2.900 i els 13.00 vehicles diaris.

PROGRAMA 2023-2030



La iniciativa s'emmarca en un programa impulsat aquest any i fins al 2030 dotada de 660 milions d'euros i preveu actuar en un conjunt de trams que sumen 400 quilòmetres .

La Conselleria preveu licitar la redacció de tres projectes més: el tram de la variant d'Amposta; un segon tram de Tortosa fins a la cruïlla el Pla de les Illes; i un tercer entre Benifallet i Rasquer ( Tarragona ).