Foto: Ajuntament de Tarragona

Des d’aquest divendres, l’espigó de la platja del Miracle —que toca al Port Esportiu— ja està abalisat amb boies. L’Autoritat Portuària ha estat l’encarregada d’assumir aquesta acció, després de les converses que es van produir dimecres passat amb l’Ajuntament de Tarragona davant una nova mort d'un banyista dimarts a la platja del Miracle.

L’alcaldessa en funcions, Montse Adan, ha agraït “la celeritat amb què el Port de Tarragona ha emprès aquesta acció que, tant des de Creu Roja com de la Guàrdia Urbana de Tarragona, consideraven essencial per impedir el bany en el cas que onegi la bandera groga o vermella, com és el cas d’aquests matí a la platja del Miracle”. També seran especialment útils en el cas que un usuari se l’emporti el corrent perquè podrà aferrar-se a la boia i, així, evitar ser arrossegat cap a les roques

En els propers dies s’aniran materialitzant la resta de mesures que el govern municipal va acordar per evitar que cap altra banyista perdi la vida a les platges del municipi.