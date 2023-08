Foto: Ajuntament de Tarragona

La tradicional sindriada solidària de Sant Magí arriba als Mercats de la ciutat un any més. El Mercat Central el dia 10 d'agost a partir de les 18 h i el Mercat de Torreforta el dissabte 12 d'agost a partir de les 11 h, repartiran refrescants talls de síndria a tots els tarragonins i tarragonines. Cada tall tindrà el preu d'1 euro i els diners recaptats es destinaran a projectes d'èxit escolar per als infants i joves de Tarragona, impulsats per Creu Roja Joventut Tarragona. La iniciativa compta com és habitual amb el suport de BASF i Nunhems.

Com a novetat d'enguany, el popular titellaire Mario Ezno actuarà al Mercat Central el dijous 10 d'agost a les 19 h. Amb més de 3 milions de seguidors a TikTok i en la seva primera visita a Tarragona després de recórrer més de 12 països, Mario i la seva carismàtica titella visitaran el Mercat per conèixer els seus paradistes a la recerca dels productes típics de la nostra gastronomia. Un espectacle d'improvisació i humor que farà les delícies de petits i grans.

Els talls de síndria acompanyaran també el ritme i la diversió del bingo musical solidari de la Xarxa Santa Tecla, que se celebrarà a la Plaça Corsini el dijous 10 d'agost a les 20 h i al Mercat de Torreforta dissabte 12 d'agost a les 13 h. Els cartons de participació tindran un preu de 3 euros i es podran adquirir als mateixos mercats abans de l'inici del bingo. Els beneficis de la iniciativa es destinaran a la Fundació Estela.

La presidenta de l'empresa pública de Mercats, Montse Adan, ha subratllat la importància de consolidar actes tan festius i tarragonins com la Sindriada de Sant Magí i ha afegit que "des dels mercats de la ciutat és un plaer posar el nostre granet de sorra per fer possibles accions solidàries en benefici d'entitats socials de la ciutat, com la Fundació Estela o la Creu Roja".