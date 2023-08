Catalunya press tgn

Tarragona acollirà el pròxim 29 d'agost el final de la quarta etapa de La Vuelta Ciclista a España 2023, un esdeveniment que compta amb el patrocini i suport de la Diputació de Tarragona i de l'Ajuntament de la ciutat. Es tracta d'una etapa catalogada de mitja muntanya que començarà a Andorra la Vella i que constarà d'un total de 183,4 quilòmetres.

Des dels inicis d'aquesta competició internacional, un total de tretze etapes han acabat a Tarragona. L'última vegada va ser l'any 2017, quan una de les etapes va finalitzar a l'Anella Mediterrània. En aquesta ocasió, 'La Vuelta' arribarà a Tarragona per l'avinguda d'Andorra fins a la plaça Imperial Tàrraco, per enfilar la Rambla Nova fins a la font del Centenari, l'avinguda de Pau Casals, el carrer Estanislau Figueras, la Rambla Vella fins a la plaça de la UNESCO i el passeig de Sant Antoni, on estarà situada la meta.

Durant la presentació d'aquesta etapa, que ha tingut lloc avui dijous al Palau de la Diputació de Tarragona, el president del Patronat de Turisme de la Diputació, Carlos Brull, ha destacat la col·laboració del Patronat amb 'La Vuelta' d'acord amb la seva "estratègia de suport al sector públic i privat per potenciar nous productes i consolidar els mercats estratègics de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre". "En aquest cas concret –ha continuat—, dins del producte de turisme esportiu i d'un esport que promou la sostenibilitat".

La col·laboració de la Diputació en aquest esdeveniment es materialitza en dues vies. D'una banda, el patrocini esportiu per part del Patronat a través de la marca Costa Daurada, amb contraprestacions de comunicació i màrqueting, amb una aportació de 40.000 euros. D'altra banda, el Palau de la Diputació serà la seu de l'Oficina Permanent i Sala de Premsa de 'La Vuelta' el 29 d'agost. S'hi habilitarà el Pati del Palau per a 80-100 periodistes; la Sala Julio Antonio per al jurat tècnic de 'La Vuelta', i altres espais adjacents.

Per la seva banda, el conseller d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez, ha assegurat que la ciutat "està preparada, com ho està sempre que un gran esdeveniment esportiu confia en la ciutat per acollir-lo, fet, afortunadament cada cop més freqüent" i ha volgut posar en valor el dispositiu que "treballarà el dia 29 perquè tot surti perfecte: des de la Guàrdia Urbana a la Brigada Municipal, els equips de neteja o l'empresa municipal d'aigües tothom està preparat i coordinat".

El conseller tarragoní ha volgut agrair especialment la implicació del personal de Patronat Municipal d'Esports i la tasca de la Diputació de Tarragona per liderar l'arribada de 'La Vuelta' al territori. Finalment, ha acabat destacant les "possibilitats de promoció i projecció" per a les localitats que acullen 'La Vuelta' i ha destacat les xifres d'audiència i l'impacte econòmic de l'esdeveniment, per al qual "la ciutat i el territori sabran estar a l'altura".

Miguel Ángel Iglesias, assessor de 'La Vuelta' i exciclista professional, ha assegurat al seu torn que es viurà "una Vuelta molt disputada, amb grans corredors", i ha posat com a exemple la participació de Vingegaard i Roglic. Iglesias s'ha referit a l'etapa amb final a Tarragona com a "molt innovadora", ateses les seves característiques tècniques, recorregut i monumentalitat.

La Vuelta Ciclista 2023 tindrà un total de 21 etapes i cobrirà una distància total de 3.153,8 km. La Vuelta s'iniciarà el 26 d'agost a Barcelona i acabarà el 17 de setembre a Madrid. Durant les 21 etapes, comptarà amb 11 sortides i 8 metes compreses entre Espanya, Andorra i França.

Cada etapa de 'La Vuelta' mobilitza al voltant de 2.500 persones per a l'organització. Uns 1.000 periodistes de més de 300 mitjans de 28 nacionalitats diferents s'acrediten per cobrir 'La Vuelta' des del terreny. Una cobertura que es complementa amb més de 70 hores de directe a través del senyal internacional, del qual es nodreixen fins a 18 difusors en directe. A Espanya, 1,1 milions d'espectadors segueixen diàriament les etapes de RTVE. L'impacte econòmic, només en hostaleria, es calcula que ascendeix a 325.000 euros per etapa.