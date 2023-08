Seleccionar el millor candidat per a aquest lloc no serà fàcil perquè s'han presentat a aquest lloc de treball 8.000 candidats.

La durada del treball que s'ofereix a InfoJobs , que consisteix a provar les muntanyes russes del parc i intercanviar propostes per elevar l'experiència en les atraccions, serà de dos dies. A canvi de les opinions i propostes de l'empleat, aquest passarà dos dies allotjat en un dels hotels temàtics del parc i se li abonarà el desplaçament (anada i tornada) des de la residència.



N'hi haurà prou amb tenir el títol de Batxillerat i ser "una persona entusiasta, comunicativa i amb passió per les muntanyes russes". Segons s'explica al mateix anunci, "es valorarà tenir moltes muntanyes russes rideades o afició a les mateixes".



Els interessats hauran de respondre prèviament a un qüestionari per conèixer quantes muntanyes russes han gaudit o quina és la més ràpida de PortAventura. També caldrà adjuntar fotos o vídeos a un parc d'atraccions "per veure la teva passió per les muntanyes russes".

L'enviament de la sol·licitud s'ha de fer mitjançant la plataforma de portal d'intermediació laboral. Aquesta és la primera oferta dels cool jobs d'InfoJobs, una nova campanya amb què aquesta plataforma de recerca de feina pretén anunciar treballs "amb què tots hem somiat en algun moment de la nostra vida".