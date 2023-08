Foto: Aj. de Tarragona

Tot just avui, però fa 100 anys, Elena Posadas naixia a San Emiliano de Babia (Lleó). Era la petita de tres germanes. El seu pare, Cecilio, era guàrdia civil. Aquest fet, i els diferents canvis de destinació de Cecilio, van motivar que durant la seva infància i adolescència es traslladés de municipi diverses vegades, sempre amb la seva mare, Rosario, i les seves dues germanes grans, María i Victorina.

Quan Elena tenia 13 anys, va esclatar la Guerra Civil, que va passar entre Bañeza i Lleó capital. Als 16 anys, va començar a treballar amb un sastre. També ajudava la seva germana, María, que era modista. Als 22 anys va ser una de les primeres telegrafistes i auxiliars administratives de l’estació telegràfica del poble d’Alija. Allà, va treballar durant 15 anys.

El 7 de novembre de 1949 es va casar amb Celestino, que va arribar a Alija des de Valls, on tenia plaça de funcionari. Els cinc primers anys de matrimoni els van passar a Alija, on van néixer quatre dels seus nou fills. Més tard es van traslladar a Navaleno (Sòria), on van néixer els altres cinc fills.

Es van traslladar a Valls, ja que Celestino va recuperar la seva plaça de funcionari. Un cop establerts, Elena va buscar feina i va entrar a treballar com a modista a la casa Domènech, una de les més reconegudes de Valls.

Després de dos anys vivint a Valls, es va començar a construir el barri de Sant Salvador i la família d’Elena va traslladar-se als dos primers pisos del barri, que els van concedir per ser família nombrosa.

Entre les gran aficions d’Elena, destaca viatjar. Amb Celestino, que va morir el 1994, van viatjar per tota Espanya. El seu primer viatge a l’estranger el va ser sola, a Roma, i des de llavors ha visitat quantitat de països com Marroc, Ecuador, Colòmbia, Egipte, França o Brasil, entre d’altres.

Posadas va celebrar el seu aniversari el passat dissabte 26 en un dinar al restaurant Mas Roselló, on va estar amb la seva família; el batlle de la ciutat, Rubén Viñuales, va voler felicitar-la.