Foto: Google Maps

La destinació de l'antic edifici del centre sociosanitari Casablanca està en una situació d'incertesa absoluta. Com a mínim, això és el que ha assegurat el delegat del Govern a la regió de Camp de Tarragona, Àngel Xifré (ERC), en declaracions a Diari de Tarragona.

"Ho estem analitzant, en poques setmanes prendrem una decisió", afirma el principal representant de l'administració autonòmica a la zona. D´aquesta manera, s´obre la possibilitat que l´antic complex sanitari sigui eliminat.

L'espai, localitzat a l'històric bastió de Sant Jeroni i contigu a l'estacionament Torroja, roman clausurat i en complet abandonament des del 2005. Aquell any va cessar les operacions l'antic Hospital Mare de Déu de la Salut de Tarragona, traslladant-se a les modernes instal·lacions de Sociosanitari Francolí, ubicat al costat de l'Hospital Joan XXIII. Aquesta reubicació va involucrar una inversió d'uns 600 milions de pessetes d'aquell període (equivalents a uns 3,6 milions d'euros).

"Estem pendents de reunions que durem a terme entre els mesos de setembre i octubre per analitzar les possibilitats que hi ha. Just ara s'estan fent els informes que determinaran quines actuacions es poden dur a terme i, en base a això, properament s'acabarà de decidir què fer", afirma Xifré, que afirma que l'enderrocament és una de les opcions que estan sobre la taula.

En els darrers temps, el delegat al Camp de Tarragona va visitar el lloc acompanyat d'alts càrrecs del Departament de Patrimoni, però l'avaluació va resultar menys optimista del que s'esperava. "La veritat és que veiem difícil situar-hi algun servei de la Generalitat. El lloc és encantador i les vistes són impressionants, però la comunicació és dolenta i l'accés públic seria complicat", afirmava.

Pel que fa a l'Ajuntament de Tarragona, aquest s'absté de fer comentaris sobre l'estat administratiu del lloc. Segons afirmen el mateix mitjà, "no tenim constància per escrit de cap proposta. Per tant, esperarem a conèixer els detalls de l´actuació per fer qualsevol valoració".

LLOGAR L'ESPAI, UNA ALTRA DE LES OPCIONS

L'últim cop que aquest espai va estar en ús va ser fa 18 anys i el seu estat de conservació s'ha anat deteriorant. Tot i això, cal recordar que el 2005 la llavors consellera de Salut, Marina Gelli (PSC), va prometre dur a terme una renovació completa que hauria d'haver conclòs abans del 2007... Cosa que no va passar.

Aleshores, GiPSS (Gestió i Prestació de Serveis de Salut), entitat a càrrec de l'equipament, va organitzar una competició de propostes en què va resultar guanyador un grup d'arquitectes de Barcelona. Dacord amb el Diari Oficial de la Generalitat, el cost de lelaboració del projecte es va estimar en 283.022 euros.

El pressupost total de la construcció pujava al voltant de 14 milions d'euros, amb una data estimada de finalització el 2012. Tot i això, ni es va procedir amb la demolició de l'edifici antic, ni es va col·locar la primera pedra per a la nova instal·lació.

Atès que no es tenia un ús específic planificat per a l'edifici, GIPPS el va transferir formalment al Departament de Salut de la Generalitat el 2013, que el va cedir a Patrimoni, l'organisme que actualment busca una alternativa per a l'espai localitzat al Baluard de Sant Jeroni.