Les comarques del Montsià, el Baix Ebre, el Baix Camp i el Tarragonès, amb risc de superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. EP

Protecció Civil de la Generalitat manté activada aquest dissabte l'alerta del pla Inuncat per pluges intenses a Catalunya i que es va activar divendres al matí, informa en un comunicat.

Les comarques on hi ha més probabilitat que se superi el llindar de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts són el Montsià, el Baix Ebre, el Baix Camp i el Tarragonès (Tarragona).

Protecció Civil ha demanat a la ciutadania prudència en la mobilitat a les zones on plogui intensament i ha assenyalat que diumenge hi haurà fort onatge a la meitat sud i fort vent al litoral i prelitoral central.