Mina de Liti a Extremadura / Google Imatges

La productora mundial de liti més gran, l'empresa química Albemarle Corporation, està avaluant diferents llocs a Espanya com a potencials emplaçaments per establir una planta de processament d'aquest metall crucial en la producció de bateries elèctriques.

Segons El Confidencial, aquesta companyia cotitzada a la Borsa de Nova York i amb la seva seu principal a Carolina del Nord (Estats Units), ha mantingut converses amb autoritats de la Generalitat Valenciana per analitzar possibles locacions a la província de València. A més, han explorat opcions a la província de Tarragona, tot i que encara no s'ha pres una decisió definitiva sobre això. Val a dir que Espanya no és l'única opció que està considerant aquesta empresa química a nivell continental.

El pla d'Albemarle implica establir a Europa una important planta de processament de liti brut amb el propòsit d'abastir clients involucrats en la indústria de la mobilitat elèctrica i l'emmagatzematge d'energia. Aquesta inversió es perfila com una empresa de gran envergadura des del punt de vista financer. A més de la seva presència al sector de catalitzadors i altres productes químics, la companyia ja té una presència sòlida a Alemanya, amb oficines a Frankfurt i Langelsheim.

Albemarle també és present a Hongria i els Països Baixos. Concretament, a través de l'empresa Albermarle Catalysts Company BV, amb seu als Països Baixos, controla una filial comercial a Espanya que ha estat operant durant més d'una dècada, coneguda com a Albemarle Spain. Tot i que en el seu últim informe financer va declarar ingressos modestos de 600.000 euros , aquesta entitat va establir recentment una nova subsidiària, Albemarle Lithium Spain, amb seu al carrer Serrano de Madrid.



UNA DEMANDA CREIXENT

La demanda global de liti continua experimentant un creixement constant a tot el món. A Europa, l'electrificació de la indústria d'automobilisme i l'increment de l'emmagatzematge d'energia anticipen un augment significatiu en la necessitat d'aquest metall els propers anys. Malgrat que el continent europeu depèn en gran mesura d'importacions, Albemarle ja posseeix operacions a Xile, Austràlia i Estats Units , països amb importants jaciments de liti.

A Espanya, on les regulacions mediambientals són rigoroses, hi ha considerables reserves de liti, tot i que encara no s'ha començat l'explotació industrial d'aquest recurs. Diversos projectes es troben en fase de desenvolupament, com el de l'empresa australiana Infinity Lithium a Càceres (Extremadura), que encara està pendent de l'aprovació de tràmits administratius. En aquest context de creixement del mercat, Albemarle busca establir-se com a proveïdor clau.

El juliol passat, Bloomberg News va informar que destacades empreses automobilístiques com Tesla, Ford Motor i Volkswagen havien iniciat converses amb ExxonMobil, que havia explorat acords amb Albemarle, per assegurar subministraments de liti. Volkswagen, en particular, està en ple procés de consolidació de la seva divisió de fabricació de bateries, amb instal·lacions a Salzgitter (Alemanya) i una planta en construcció a Sagunt (València).