Agents de la Policia Nacional han desarticulat un grup criminal dedicat al tràfic d'éssers humans i cultiu de marihuana i han alliberat tres víctimes d'explotació sexual a Tarragona.

En l'operació han estat detingudes cinc persones pertanyents a aquest grup i dues han ingressat a la presó provisional, segons ha informat la Policia Nacional en una nota de premsa.

Una de les víctimes va ser hospitalitzada al presentar lesions greus per haver estat violada i copejada per alguns dels detinguts. El grup criminal obligava les dones a prostituir-se al carrer ia controlar plantacions de marihuana a interiors.

Els implicats formaven part d'un clan familiar d'origen romanès que, presumptament, es dedicava a captar i traslladades a Espanya dones de la mateixa nacionalitat enganyades amb la promesa d'un treball legal als sectors de neteja o hostaleria.

Les víctimes arribaven a Barcelona per via aèria i després eren traslladades a Barcelona, on els obligaven a prostituir-se tant en via pública com en establiments de contactes. A més, se'ls exigia que contraguessin matrimoni amb membres del grup perquè no detectessin l'activitat delictiva durant els viatges.

L'operatiu es va iniciar a partir d'una investigació de la policia de Romania i ha rebut el suport de l'Agregadura de l'Ambaixada de Romania a Espanya, Europol i de la Policia Nacional de Romania.

Les investigacions i registres han tingut lloc a les localitats de Salou, L'Ametlla de Mar i Miami Platja i s'hi han intervingut quatre telèfons mòbils i documentació.