Un detall del cartell. Foto: Aj. de Tarragona

El món del manga, l’anime i els videojocs van de la mà en una fira dissenyada per atreure a seguidors de totes les edats. Pokémon, One Piece Kimetsu No Yaiba, Naruto... són alguns dels exemples més coneguts en anime i manga. En l'àmbit dels videojocs segur que no passaran desapercebuts els famosos Maincraft, League of Legends, Fornite o Tekken.

Els continguts de la fira van des de karaoke, concursos, tallers, exhibicions de j-pop i k-pop, cosplay, tornejos de videojocs, espai de botigues i artistes, arcades, zona de tatuatges, xerrades...

Un esdeveniment visual i musical que no deixarà indiferents els assistents. La vivacitat dels balls j-pop i k-pop es viurà especialment al pavelló del recinte firal, on tot el cap de setmana s’han programat exhibicions i diferents masterclass per als més extravertits.

ENTRADA ÚNICA