Foto: Aj. de Tarragona

Des de l'1 d'octubre fins al 30 de setembre de l'any de 2024, Tarragona Impulsa ofereix la 6a edició del programa 30PLUS, que té com a objectiu facilitar la contractació de 45 persones per part de les empreses, oferint formació als candidats per a les posicions de treball a cobrir i subvencionant una part de la contractació.

Les persones que poden participar en aquest programa han de tenir 30 anys o més, haver de ser residents a Tarragona o la comarca del Tarragonès, i estar registrades com a demandants d'ocupació. 30PLUS dona prioritat a les persones en situació d'atur de llarga durada i majors de 45 anys. El Servei Municipal d'Ocupació és l'encarregat de seleccionar el personal, proporcionar formació i subvencionar els contractes, que han de tenir una durada mínima de 6 mesos.

Des de l'any 2017, el primer any en què es va implantar el programa 30PLUS, s'han format i subvencionat la contractació de 201 persones, de les quals un 60 % tenien més de 45 anys, mentre que els majors de 50 anys han representat el 43 %. El total de les subvencions concedides en les 5 edicions anteriors ha ascendit a 1.218.794,85 euros.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) del Ministeri de Treball i Economia Social.