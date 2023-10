L´accés al barri. Foto: AAVV Cala Romana

“ Exigim que es compleixin les nostres reclamacions i demanem al nostre govern local que exemplaritzi amb mesures concretes el mateix esforç que demana als ciutadans i ciutadanes del nostre barri amb una reducció de la plantilla de càrrecs de confiança i una baixada de salaris ajustada al mateix augment impostos”. Així de contundent ha estat la resposta de l'Associació de Veïns de Cala Romana a la pujada de taxes "sense precedents" acordada dijous 26 passat per part del govern municipal.

La presidenta de l'AAVV, Noly Carbonell, lamenta que el PSC i els seus socis, Junts i ERC, denuncia que "van desatendre les reclamacions dels barris i han impulsat una nova política impositiva que afectés directament l'economia de cadascun dels tarragonins" , assenyalant que Tarragona continuarà sent de les ciutats espanyoles amb més impostos, apuntant a una pujada del 12% de la taxa d'escombraries i un 7,4% d'IBI.

Els veïns creuen que la pujada de tributs "es justifica per cobrir part del deute de l'Ajuntament i que puja a 14 milions d'euros", però lamenten que "ni tan sols hagin plantejat altres mesures complementàries, com ara una reducció de la plantilla de funcionaris o una baixada en els salaris dels nostres polítics” i denuncien que “de nou som els ciutadans els que hem d'afrontar la responsabilitat de pagar per les accions de malbaratament i malbaratament dels polítics”.

SERVEIS MÍNIMS I DIGNES

Tot i aquesta pujada, però, els veïns denuncien que "les nostres voreres segueixen inhabilitades per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, seguim amb el nostre barri brut i amb problemes de seguretat i enllumenat públic. No comptem amb un accés digne a la platja i són constants les nostres reclamacions per tenir serveis municipals que donin cobertura a les necessitats dels nostres majors i joves sense que hi hagi una resposta i acció directa dels nostres representants polítics”.

Per tot, des de l'AAVV exigeixen que “es compleixin els serveis mínims que han de tenir tots els barris de Tarragona i que s'apliquin mesures complementàries que frenin el deute per obrir el camí a una nova política centrada en les persones.