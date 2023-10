L'advertència llançada la setmana passada pel conseller delegat de Repsol, Josu Jon Imaz , i reafirmada aquest dilluns pel president de Petronor i conseller de la petroliera, Emiliano López Atxurra, respecte a estudiar la viabilitat dels projectes davant d'una possible pròrroga de l' impost especial per a les energètiques i la banca -vigent actualment per a aquest any i 2024- recollit a l'acord aconseguit per PSOE i Sumar per a un possible Govern de coalició-, podria afectar en el conjunt d'Espanya inversions properes als 1.500 milions, on també s'hi inclouen projectes en cartera del grup a Euskadi i Cartagena (Múrcia).

Fonts de la companyia van declinar fer cap tipus d'estimació sobre això i es van remetre a les declaracions realitzades per Imaz i López Atxurra els últims dies.

EN RISC EL PROJECTE DE MAJOR ELECTROLITZADOR

En el cas concret de Tarragona, Repsol compta amb un megaprojecte per construir una planta de valorització de residus per un valor de 750 milions d'euros.

El projecte, anunciat el 2021, permetria a la planta tenir una capacitat per convertir unes 400.000 tones de residus sòlids urbans no reciclables en aproximadament 220.000 tones anuals de metanol que es transformaran en plàstics renovables o biocombustibles avançats.

També a Tarragona, l'energètica preveu instal·lar, dins de l'estratègia de conversió dels seus polígons industrials cap a la descarbonització, l'electrolitzador més gran d'Espanya amb una capacitat de 150 megawatts (MW), amb una inversió d'uns 300 milions d'euros.

Aquest projecte s'emmarca dins la Vall de l'Hidrogen de Catalunya i el Corredor de l'Hidrogen de l'Ebre i està englobat dins del consorci Shyne, representant un impuls a la creació de clústers al voltant de l'hidrogen renovable.

PORTUGAL PODRIA ACABAR PORTANT-SE AQUESTS PROJECTES



En una conferència amb analistes per presentar els resultats corresponents al tercer trimestre de l'any, l'executiu de Repsol ja ha indicat que la companyia comptava amb "altres alternatives", com Portugal, on podria tenir activitat internacional al negoci industrial.

"Analitzarem detingudament quin és el marc regulador i fiscal abans de prendre noves decisions d'inversió en la geografia espanyola. Perquè hem de protegir, sobretot, els nostres accionistes, els nostres empleats", va dir.

Repsol és el primer productor i consumidor d'hidrogen a Espanya, amb una producció als seus complexos industrials d'unes 360.000 tones d'hidrogen a l'any, cosa que representa gairebé el 60% de la demanda nacional.

De fet, el grup aposta per l'hidrogen verd com una de les vies per a la descarbonització. Així, el 8 d'octubre passat va donar el tret de sortida a la carrera per ser un actor principal en l'impuls de l'hidrogen renovable a Espanya amb la primera producció al seu centre industrial de Petronor gràcies a un electrolitzador de 2,5 MW, la inversió del qual ha pujat a 11 milions.

Repsol abandera importants iniciatives regionals per impulsar la creació de clústers d'hidrogen, com el Corredor Basc de l'Hidrogen, la Vall de l'Hidrogen de Catalunya, la Vall de l'Hidrogen de la Regió de Múrcia, i també destaca la seva participació al clúster d'hidrogen de Castella -La Manxa.