Foto: Ajuntament de Tarragona

L’Ajuntament de Tarragona ha presentat aquest dimarts la programació nadalenca, que arrencarà aquest divendres 24 de novembre capitanejada pel Bus Comerç i una innovadora festa de llums de Nadal. Segons ha avançat la consellera de Comerç, Turisme i Promoció Econòmica, Montse Adan, “la programació vol potenciar tant la il·lusió del Nadal com el dinamisme de Tarragona durant la campanya comercial més important de l’any, amb un espectacle de llums i so amb 120 drons com no s’ha vist mai a Tarragona per a la festa d’encesa de llums i amb el bus gratuït per recórrer els principals eixos comercials de la ciutat durant les festes”.

“A més, també volem posar en valor el potencial de Tarragona com a pol d’atracció comercial i turístic: el comerç s’hi juga molt durant aquestes dates i per això hem acordat amb El Corte Inglés, Parc Central i La Via T, que representen el petit i el gran comerç de la ciutat, anar de la mà i potenciar el posicionament de la ciutat com a destinació de compres i de turisme durant les festes, especialment del turisme més proper, que volem que ens tingui en compte a l’hora de planfiicar les seves compres i activitats familiars durant les festes” ha explicat la consellera durant la presentació, en què ha estat acompanyada de les empreses i associacions patrocinadores i col·laboradores: Via T, El Corte Inglés, Parc Central, Repsol i EMT.

La programació va des de la inauguració amb el Bus Comerç i la festa d’encesa de llums fins a l’emotiva Cavalcada de Reis, passant per clàssics com l’Home dels Nassos, la Cursa de Sant Silvestre, el Parc Infantil de Nadal, Els Pastorets, la pista de gel o el Magatzem Reial; i novetats com ara la programació especial als mercadets de Tarragona, el reforç del Nadal als barris i la recuperació de la Festa de Cap d’Any a la plaça Corsini. El programa també inclou sessions de contacontes, representacions teatrals i musicals, activitats infantils i juvenils, diferents fires i mercats, pessebres, una progamació turística especial per al pont de desembre i tot un seguit de propostes fins arribar als 150 actes.

“Un dels objectius comercials i turístics que ens hem plantejat per a aquest mandat és unificar tota la programació cultural i gastronòmica i fer-la més accessible a la població local i als visitants, per tal que tothom sàpiga que Tarragona és una ciutat dinàmica i atractiva els 365 dies de l’any. Tarragona no para mai però ho hem de comunicar i aquest programa és una mostra de la nova direcció adoptada en política de comerç, turisme i promoció econòmica” ha afegit la consellera Adan.

Pel que fa a la campanya publicitària de les festes, Adan ha explicat que enguany “es posa el focus en Tarragona, els tarragonins i les tarragonines, perquè són les persones qui fan el Nadal”. Amb l'eslògan "Nadal TGN, tu ets l'estrella" s'ha volgut transmetre aquest missatge i s'han utilitzat alguns dels elements més identificatius de la ciutat, com ara el Balcó del Mediterrani o el Pont del Diable, acompanyats per l'estrella de Nadal, leit motiv de campanya. També es vol jugar amb la idea que tots els sectors i col·lectius que ho vulguin utilitzin l'eslògan de manera personalitzada, perquè “a més de les persones, el comerç és l'estrella, el transport públic és l'estrella, la solidaritat és l'estrella o els infants són l'estrella: tothom hi té cabuda al Nadal TGN” ha apuntat Adan.

Com a novetat, aquest any la programació es distribuirà en format imprès en comerços i establiments de la ciutat. Igualment, i com cada any, tota la informació actualitzada estarà els canals digitals de l'Ajuntament de Tarragona: www.tarragona.cat/nadal, https://agenda.tarragona.cat i App TGN Agenda.

UNA ARRENCADA ESPECTACULAR Una festa d’encesa de llums completament innovadora donarà el tret de sortida a la programació de Nadal 2023-2024, a partir de les 18 h. La festa tindrà un espectacle itinerant que arrencarà des de la Font del Centenari fins arribar al Balcó del Mediterrani, on hi haurà un espectacle de llums i so amb 120 drons que es podrà comtemplar des del mateix Balcó del Mediterrani, el passeig de les Palmeres i la Baixada de Toro. En acabar, l’espectacle itinerant tornarà a la Font del Centenari, on s’encendrà l’arbre de Nadal. La festa comptarà amb la participació de l’actor i influencer Mario Enzo. El mateix dia, Tarragona celebrarà el Black Friday amb la posada en marxa del Bus Comerç i l’obertura dels comerços de la Via T, El Corte Inglés i el Parc Central fins a mitjanit. El bus gratuït farà parada a la Rambla Nova 98, l’avinguda Lluís Companys 1 i 10 i la l’avinguda de Roma 17 i 24. El recorregut, doncs, aproparà les persones que vulguin fer les seves compres a Tarragona al mateix centre i a les immediacions del Corte Inglés i el Parc Central. L’horari serà de 18 a 23 h durant la primera jornada i tornarà a recórrer els eixos comercials de la ciutat tots els dissabtes de desembre i el dijous 4 de gener, en horari de matí i tarda. Contacontes, poesia, una original proposta per a mascotes amb el nom de Nadal Bestial a la Rambla Nova de la mà de Prozoo i la festa Light Friday al Parc Central són altres de les propostes de la jornada inaugural de la campanya de Nadal “més potent que s’ha viscut a Tarragona”, en paraules d’Adan.

NADAL ALS MERCADETS I ALS BARRIS I LA REVETLLA A CORSINI, NOVETATS L’endemà, 25 de novembre, la plaça dels Carros serà l’escenari de la primera programació de Nadal dels mercadets de Tarragona, gràcies a la col·laboració entre Virginias i l’empresa de Mercats. “Alimenta el teu tió de Nadal al mercat de la pagesia” convida les famílies a portar el tió i realitzar una compra al mercadet. Les primeres 50 famílies rebran un torró de Virginias de regal. L’acció es repetirà a altres mercadets com Sant Pere i Sant Pau, la Móra o la plaça del Fòrum. Una altra novetat destacada del programa és la recuperació de la revetlla de Cap d’Any a la plaça Corsini, que Adan defineix com “l’epicentre natural per rebre l’any nou a Tarragona”. La festa, organitzada pel mateix Ajuntament de Tarragona, arrencarà amb el raïm a mitjanit i el so del carrilló, com no podia ser d’una altra manera, i continuarà amb ball i orquestra. Adan també ha volgut destacar la presència especial del Nadal als barris de Ponent, Nord i Llevant, amb la programació “El Nadal Arriba als Barris”, coorganitzada per la Conselleria de Comerç de l’Ajuntament amb les associacions i entitats veïnals per als dies 1 i 2 de desembre, i que oferirà tot un seguit d’activitats a Torreforta, Sant Pere i Sant Pau, el Serrallo, la Vall de l’Arrabassada i Bonavista. “A banda d’aquests dos dies, la programació d’enguany està repleta d’actes als barris i compta amb una important implicació de les associacions veïnals i el teixit comercial dels barris; aquesta és una novetat que ens agrada destacar especialment, perquè un Nadal per a tothom passa necessàriament per estendre’l a tota la geografia de la ciutat”, ha afegit la consellera Adan, qui ha destacat també les activitats de Bon Ponent a Torreforta, el concurs de decoració de balcons a Bonavista o la ruta gastronòmica Degusta la Vall de l’Arrabassada.

COMERÇ, FIRES I MERCATS, PROTAGONISTES El Nadal no seria el Nadal sense les fires i mercadets que omplen de vida els carrers de les ciutats durant les festes. La tradicional Fira de l’Oli DOP Siurana tindrà lloc els dies 24 i 25 de novembre a la plaça Corsini mentre que la Fira de Nadal es podrà visitar del 24 de novembre al 23 de desembre davant del Corte Inglés, mentre que al tram central de la Rambla Nova es podrà visitar la Fira de l’Artesania. Del 24 de novembre al 8 de gener tindrà lloc la Fireta de Nadal de la Via T, amb atraccions i activitats infantils a la plaça Verdaguer. Juntament amb les fires i mercats, el Mercat Central sortejarà vals de compra diaris de 100 euros, mentre que els col·laboradors La Via T, El Corte Inglés i Parc Central farciran el calendari d’activitats d’animació i dinamització comercial que, segons apunta Montse Adan, “creen l’ambient entranyable i idoni per fer les compres de Nadal en família a la ciutat”.