Ajuntament de Tarragona / @EP

El Consell Rector de l'Institut Municipal de Serveis Social de Tarragona (IMSST) ha aprovat aquest dijous al matí els pressupostos per a l'any vinent amb els vots a favor del govern municipal i dels grups municipals d'ERC i Junts per Catalunya; les abtencions dels grups municipals PP, Vox i ECP. Es tracta del pressupost més elevat de la història de l'IMSST, amb un increment del 3,88 % respecte als comptes de l'any anterior. És un pressupost de 13.051.568,52 €, el que representa més de 506.000 € que el de l'any passat.

"Aquest pressupost posa de manifest la gran prioritat d'aquest equip de govern: No deixar a ningú enrere garantint els serveis socials bàsics de la ciutadania i donant cobertura a les emergències socials", ha destacat la consellera de Serveis Socials i presidenta de l'IMSST, Cecilia Mangini. En aquest sentit, la partida que més incrementa (en un 58,54 %), passant dels 250.000 € del pressupost de l'any 2023 als 603.000 € del pressupost per a l'any 2024, és la destinada als ajuts puntuals d'urgència i als convenis amb entitats socials de la ciutat que duen a terme projectes de serveis socials bàsics com són els menjadors socials i l'allotjament d'urgència. "Hem prioritzat tots els serveis i projectes destinats a garantir els drets fonamentals de la ciutadania", ha apuntat Mangini.

Un altre dels punts claus del pressupost de l'IMSST per a l'any 2024 és l'aposta per a la creació del programa de polítiques migratòries, un projecte que comptarà amb una partida de més de 44.900 €. Referent a aquesta partida, la consellera de Serveis Socials i presidenta de l'IMSST ha subratllat que l'objectiu és "potenciar i reforçar tots els serveis adreçats a les persones nouvingudes, treballant amb una major visió estratègica per donar resposta a les necessitats reals".

El pressupost de l'IMSST per a l'any 2024 també compta amb 105.000 € d'inversió, el que representa un 4,76 % més respecte al pressupost de 2023. En la seva gran mesura, la inversió es destinarà a la conservació i millora de tots els equipaments de l'IMSST que donen servei a la ciutadania, acompanyant a les persones per millorar la seva autonomia i el seu benestar.

Un cop aprovat inicialment per part del Consell Rector, el pressupost de l'IMSST s'elevarà al Consell Plenari de pressupostos que se celebrarà la propera setmana per a la seva aprovació definitiva.