La Tarraco Health Race es consolida en la seva segona edició amb 1350 participants. Esportistes, però també famílies no s’han volgut perdre la cursa de la salut organitzada pel Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT) que ha recorregut els principals carrers de la ciutat.

Pel president del COMT, el Dr. Sergi Boada, aquesta edició ha assolit els objectius que la institució s’havia marcat: “Consolidar aquest esdeveniment en el calendari esportiu de la ciutat i, d’altra banda, s’ha demostrat la solidaritat de la ciutadania incrementant, amb escreix, la recaptació de l’any anterior”. En la mateixa línia, Boada no ha volgut oblidar la importància de l’esport i la salut, ja que “el metge ha de receptar esport com un fàrmac més, perquè està científicament provat la millora dels pacients en determinades patologies”.

Per Berni Álvarez, el regidor d’esports de l’Ajuntament de Tarragona, “la THR ja és una cursa consolidada i per la qual continuarem apostant l’any vinent”. Per Álvarez, curses com aquestes “representen tot un repte organitzatiu, ja que mobilitzen a un bon nombre de persones i la finalitat solidària que tenen, les fan necessàries”.

13.000 EUROS PER A LA LLUITA CONTRA L'ELA

La segona edició de la THR ha incrementat amb escreix la seva recaptació, que enguany es destina a la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls. Si en la primera edició es van recaptar poc més de 10.000 euros, en aquesta segona edició, la xifra s’ha incrementat fins als 13.000 euros gràcies a les inscripcions de les curses de 5 i 10k així com de la caminada.

Cal destacar també l’aportació que el Club Bàsquet Tarragona va fer després del partit benèfic contra el CB Valls el passat mes d’abril.

Els resultats de la Tarraco Health Race 2023

5k masculí

1er classificat: Xavier Ros Borrell – 00:16:24

2on classificat: Ismael Madrid Moreno – 00:16:40

3er classificat: Alan Meier - 00:16:50

5k femení

1er classificada: Laia Gil – 00:18:31

2on classificada: Patricia Amador – 00:19:10

3er classificada: Mar Serrallonga - 00:20:07

10k masculí

1er classificat: Alejandro Baceiredo – 00:34:10

2on classificat: Javier James – 00:35:37

3er classificat: Gabriel Alandete - 00:35:46

10k femení

1er classificada: Stella Beazzutti – 00:40:27

2on classificada: Anahí Herrera – 00:43:30

3er classificada: Clara Daví - 00:45:02