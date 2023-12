L'Amfiteatre és una de les restes romanes de la ciutat. Foto: Ai. de Tarragona

Ja s'ha engegat el concurs de projectes per a la redacció del pla director de l'Amfiteatre de Tarragona , tal com es va anunciar des de la Conselleria de Patrimoni. A la web de Perfil del Contractant ja es pot consultar el procediment que es durà a terme, que serà a mode de concurs, amb remuneració establerta per a les cinc millors propostes. El conseller de Patrimoni, Nacho García, apunta que aquesta és una gran notícia, ja que "treu endavant la que s'ha establert com una de les prioritats d´aquest mandat, que és la recuperació de l´esplendor de l'Amfiteatre" i defineix que aquest document " ha de ser el full de ruta que regirà el futur del monument, la conservació i el manteniment, així com totes les millores a dur a terme".

Aquest procediment de contractació contemplarà dues fases destacades. A la fase de concurs, els participants seleccionats podran aspirar a 5 primers premis i comptarà amb intervenció d'un jurat per avaluar quina és la millor proposta.

El conseller destaca que "hem apostat per la fórmula del concurs i comptem amb un total de 21.000 euros, per atraure l'excel·lència i la serietat a les empreses que realment estiguin interessades". Les empreses que es presentin optaran a emportar-se de 3.000 euros per al 4t i 5è lloc; 4.000 euros per al tercer i 5.000 euros per al segon millor classificat. El guanyador s'emportarà 6.000 euros i en una segona fase es procedirà a l'adjudicació del projecte .

El termini per a la presentació de propostes és de 15 dies, però atenent les dates festives acabarà el proper 12 de gener de 2024.