Foto: Ajuntament de Tarragona

Amb l’inici d’any, Tarragona Impulsa, el servei d’ocupació, formació i empresa de l’Ajuntament de Tarragona, reforça l’aposta per la formació, obrint les inscripcions per a quatre programes gratuïts amb 175 places disponibles. En total, s’ofereixen 2.350 hores formatives en cursos que van des de les noves tecnologies fins a la capacitació per exercir diferents professions.

El programa Singulars TechTalent Camp de Tarragona és la línia formativa en TIC i programació per a menors de 29 anys. Es tracta d’un projecte de col·laboració entre Tarragona i Reus que implica Tarragona Impulsa, IMFE Mas Carandell, Clúster TIC Catalunya Sud, Fundació Esplai i Techma Business School.

TechTalent ofereix 480 hores de formació professionalitzadora (reskilling) i 96 hores de formació transversal i complementària (soft skills) amb 15 places a Tarragona de les 30 totals que té el programa. Aquesta actuació està promoguda i impulsada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons rebuts del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

La convocatòria FOAP és un projecte adreçat prioritàriament a persones aturades per obtenir certificats de professionalitat en diferents disciplines: Activitats auxiliars de magatzem (210 h + 40 h pràctiques, 40 places); Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (430 h + 40 h pràctiques, 30 places); i Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (410 h + 40 h pràctiques, 20 places). El programa està impulsat i subvencionat pel SOC amb fons rebuts del Ministeri d’Educació i Formació Professional i del SEPE.

La tercera convocatòria oberta és el programa Treball als Barris, amb formacions de Monitor de menjador i transport escolar (87 h + 40 h pràctiques, 10 places); Neteja en centres sanitaris i assistencials (132 h+40 h pràctiques, 10 places); i Dependent/a de carnisseria (105 h+ 40 h pràctiques, 10 places). El programa està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris.

Finalment, el Programa ADA comprèn cursos de competències digitals per a dones en situació d’atur interessades a realitzar les proves ACTIC que acrediten les competències en tecnologies de la informació i la comunicació (Certificat emès per la Generalitat de Catalunya). El programa té disponibles 40 places i ofereix un total de 160 hores formatives en nivell bàsic i intermedi d’ACTIC. En aquest cas, l’actuació està subvencionada pel SOC amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU.