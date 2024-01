Foto: Ajuntament de Tarragona

Amb motiu de la previsió de baixes temperatures nocturnes, les conselleries de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, així com l’Institut Municipal de Serveis Socials l’Ajuntament de Tarragona (IMSST) han decidit activar l’Operació Iglú, en fase 2 (la fase 1 s’activa cada any de l’1 de desembre al 31 de març). Per aquest motiu, aquest passat dilluns a la nit es va organitzar un dispositiu de recerca i d’atenció a persones sense sostre, consistent en l’oferiment d'allotjament provisional en un establiment o centre d’acollida i en el cas que ho rebutgin, oferir-los mantes i beguda calenta.

A les 21h, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales i els diferents responsables dels departaments esmentats, van dur a terme una reunió i seguidament es va activar el dispositiu al carrer, per part dels responsables del dispositiu, de membres de la Creu Roja i de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Tarragona i, com a novetat, també s’incorporen enguany dues treballadores socials de l’IMSST.

Cal recordar que en el darrer recompte de persones sense sostre, el passat mes d’octubre, se’n van comptabilitzar 78 i en la darrera Operació Iglú d’ara fa un any aproximadament, se’n van allotjar unes 12, per tant aquesta tasca es fa del tot necessària en nits de baixada forta de les temperatures, com la d’avui.