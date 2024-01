Foto: Ajuntament de Tarragona

Aquest 2024 Tarragona esdevindrà la capital catalana de la dansa acollint l’Especial Dansa. Es tracta d’una jornada professional que tindrà lloc el proper 19 de març a diversos espais escènics de la ciutat de Tarragona, amb l’objectiu de fomentar la contractació d’espectacles de dansa del mercat català i posar en contacte a companyies i professionals del sector.

Impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona, el mercat professional Especial Dansa neix aquest any a Tarragona amb la voluntat de ser biennal i, donant continuïtat al projecte pilot Especial Espai de Dansa que es va celebrar el 2022, i neix per esdevenir l’espai de referència per reforçar el mercat intern de la dansa i reactivar-lo, impulsant la distribució territorial d’aquesta disciplina, i connectant tècnics i tècniques municipals i programadors i programadores d’arts escèniques del país amb els professionals que formen part de l’ecosistema.

El Teatre Tarragona i el Teatre Metropol, així com altres indrets per determinar seran els escenaris d’aquesta primera edició adreçada exclusivament a professionals de la dansa i on s’exhibiran peces d’artistes i companyies catalanes que seran posades en context per les persones responsables de la contractació de cada espectacle. Així mateix, també es podran veure càpsules audiovisuals amb una selecció de propostes amb potencial per a la seva exhibició i s’oferiran diverses oportunitats per fomentar les converses i el networking.

El termini d’inscripció de les companyies comença aquest divendres 12 de gener i s’allargarà fins al 26 de gener a les 13 h a través del web especialdansa.tarragona.cat La selecció de les propostes artístiques la durà a terme un jurat, integrat majoritàriament per professionals del sector de la dansa a Catalunya, que vetllarà per fer una tria basada en la qualitat dels espectacles i la seva idoneïtat per a ser reproduïts en els espais escènics catalans, respectant criteris de paritat, de sostenibilitat, d’equilibri entre els gèneres artístics i de promoció de talents emergents.

Per part del Departament de Cultura de la Generalitat, Especial Dansa es duu a terme a través de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) i la seva marca d’internacionalització és Catalan Arts. Per part de l’Ajuntament de Tarragona, Tarragona Cultura suma aquest esdeveniment a totes les altres iniciatives culturals de foment de la dansa dutes a terme com són el cicle En Dansa, els actes al voltant del Dia Internacional de la Dansa i la programació dins les diferents temporades d’Arts Escèniques.