Foto: EuropaPress

L' Ajuntament de Tarragona té la intenció de crear nous parcs canins al cor de la ciutat. Actualment, s'estan explorant possibles ubicacions per a aquests espais, ja que el que es vol evitar és que tots es concentrin a la mateixa zona.

La prioritat és crear pipicans en lloc de zones agility, que són aquelles que estan dissenyades perquè els gossos facin exercicis amb una varietat d'obstacles. A més, el consistori vol actualitzar la senyalització a les àrees ja existents.



La iniciativa municipal es basa en la gran demanda que tenen aquests parcs. Actualment, segons la informació proporcionada per l'Ajuntament al Diari de Tarragona , hi ha 8.776 gossos registrats a la ciutat, cosa que representa un augment d'aproximadament el 35% respecte a finals del 2019, quan la xifra no superava els 6.500.

No obstant això, és important considerar que no tots els propietaris compleixen l'obligació de registrar les seves mascotes al registre municipal. En conseqüència, la població de gossos que resideixen a Tarragona podria ser significativament més gran.

Actualment, la ciutat compta amb divuit parcs per a gossos que varien en mida i ubicació: el del Camp de Mart (1.401 m²), el del Parc dels Caputxins (200 m²), el del Parc de la Ciutat (1.100 m²), el del Parc del Francolí (610 m2), el del Parc del Riu Francolí (359 m2), el de les piscines del Serrallo (92 m2), el del Parc de la Reconciliació (36 m2), el de l'Arrabassada (1.944 m2), el del carrer dels Quatre Garrofers (536 m2), el de Sant Pere i Sant Pau, proper a la Guàrdia Civil (10.101 m2), el de Sant Salvador i Sant Ramon (888 m2), el del carrer Violant d'Hongria de Sant Pere i Sant Pau (117 m²), el d'Icomar (81 m²), el de La Granja a Torreforta (123 m²), el del barri del Pilar (386 m²), el del Parc de la Piconadora (253 m²) , el del carrer Sant Benilde amb Riu Fluvià de Torreforta (209 m²) i el situat al costat del camp de futbol del mateix barri (532 m²).