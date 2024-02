Una imatge aèria del barri de Part Baixa. Foto: Aj. de Tarragona

Tarragona ja ha presentat el Pla Integral de la Part Baixa, que contempla una profunda remodelació al barri. El document final del pla és fruit de mesos d'anàlisi, estudi, un procés participatiu que ha comptat amb 395 respostes d’una enquesta ciutadana i en què s’han rebut 89 propostes que han tingut en compte les característiques pròpies de la zona i els principals actors i entitats involucrades en el seu desenvolupament.

Aquesta feina permetrà marcar les estratègies i actuacions de futur del barri. Aquest treball ha permès confeccionar el Pla d’acció, que s’estructura en 4 objectius estratègics: Viure al barri, Conviure al barri, Gaudir del barri i Activar el barri. Consta d'11 línies d’actuació que es concreten en 25 accions on cadascuna compta amb una previsió de costos i uns calendaris estimats d’execució diferenciant a curt, mitjà o llarg termini, així com un possible model de gestió. El document també es concreta amb una planificació estratègica i identifica possibles fonts de finançament més enllà dels pressupostos municipals, es detallen possibles convocatòries a què puguin presentar‐se als projectes i programes de finançament proposats. “Governem per plantejar solucions a problemes que venen de lluny i aquest pla planteja el full de ruta per executar millores a la Part Baixa. Un barri que encetarà el camí a la seva recuperació amb actuacions urbanístiques com la Rambla del Mar o les que ja estan projectades com el nou col·lector d’aigües pluvials que donarà solució a les inundacions del Serrallo, Torres Jordi i Residencial Palau. Aquesta és una de les moltes millores que tenen l’epicentre en aquest barri de Tarragona”, ha remarcat l’alcalde Rubén Viñuales.

Aquest document final del Pla Integral de la Part Baixa s’ha presentat a la Sala Genius del Palau de Congressos en un acte gratuït i obert a la ciutadania i que, a més de l'alcalde, hi ha participat el conseller de Territori, Nacho Garcia, regidors dels diferents grups municipals de l’Ajuntament de Tarragona i l'equip redactor del document. Així mateix, ha comptat amb la presència del grup impulsor del pla, format per veïns, associacions i entitats del barri i pensat per aglutinar els diversos punts de vista i sensibilitats del teixit veïnal. Entre les persones que han assistit figuren el president del Port, Saül Garreta; la presidenta de l’AAVV Barri del Port, Carme Puig; el president de la Xarxa La Marina, Ramon Corbella; representants dels principals comerços de la Part Baixa, així com entitats esportives i educatives, així com culturals o de l’oci nocturn.