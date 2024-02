Image large (9)

A partir d’aquest any la comparsa guanyadora del Carnaval de Tarragona podrà decidir si l’any següent regnarà com a Rei o com a Reina del Carnaval. D’aquesta manera, el primer guanyador podrà decidir representar el Rei com fins ara s’ha fet històricament o per contra la Reina.

Així ho ha comunicat aquest matí l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. “Volem trencar estereotips i desigualtats que venen de lluny i que avui no tenen cap tipus de sentit. A més, d’aquesta manera donem l’opció a les comparses: elles escolliran si prefereixen representar el Rei o la Reina depenent de les seves condicions”.

A partir d’aquesta decisió, la Comissió Consultiva del Carnaval serà l’encarregada d’elaborar un nou protocol per a la Festa d’Hivern de Tarragona que concreti tots els detalls que aquesta novetat comportarà, en comú acord amb totes les comparses.

L'anunci s’ha fet durant la presentació dels Ninots de Carnaval i de la Bota, que ja llueixin com cada any a la plaça de la Font. Tal com ha detallat la consellera de Cultura i Festes, Sandra Ramos, “com ja vam anunciar, enguany renovem la Bota del nostre Carnaval, que s’ha vist millorada gràcies a l’increment de pressupost, una inversió de 3.600 € que ens permet posar de relleu aquesta figura, retornant a la seva mida original —més gran que en edicions anteriors— i més lluïda, obra del mestre faller Damià Castaño”.

Per la seva banda, l’autor faller ha detallat que la Bota, de 3 metres d’alçada, està tota realitzada en fusteria artística imitant les botes de vi.

També aquest matí s’han presentat les figures del Ninot i la Ninota d’aquest Carnaval 2024. Pere Estadella i Jordina Ros, de l’Associació per a la Conservació de les Figures Festives, han estat els encarregats de presentar-los.

ARRENCADA DE LA PLAÇA DE LA DISBAUXA

Aquest dimecres 7 de febrer a les 18 h, la plaça Corsini es transforma en la nova Plaça de la Disbauxa, que acollirà les principals activitats d’aquest Carnaval i esdevé veritable centre neuràlgic de les comparses. El tret de sortida el donarà l’entrada del Rei i la Concubina a la ciutat a les 18 h. A partir d’aquí s’aniran desenvolupant diferents actes dins d’aquest cicle festiu, com aquella mateixa tarda el nomenament del Boter d’Honor, que enguany s’endú el promotor musical i responsable de la Disfressa d’Or, Sergi Solís.

Tot seguit, el Rei Carnestoltes, la seva concubina i els seus respectius sèquits es traslladaran al Teatre Tarragona, on oferiran la seva Gala. Un espectacle, en sessió doble a les 19.30 i a les 21.30 h, ple de ball, sàtira i algunes sorpreses.

Les entrades per a aquest espectacle están gairebé exhaurides. Les últimes localitats es poden adquirir a entrades.tarragona.cat.