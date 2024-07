Arriba la 4ª edició d'onades inclusives a Tarragona

El paddle surf, també conegut com a estand-up paddle (SUP), és un esport aquàtic que ha guanyat popularitat en els últims anys. Combina elements del surf i el rem, permetent als participants navegar dempeus sobre una taula, utilitzant un rem per a impulsar-se. Aquesta activitat és accessible per a persones de totes les edats i nivells d'habilitat, la qual cosa la converteix en una excel·lent opció per a gaudir de la mar, llacs o rius. A més de ser una forma divertida d'explorar l'aigua, el paddle surf ofereix beneficis físics com millorar l'equilibri, enfortir el core i augmentar la resistència cardiovascular.